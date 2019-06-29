شكرا لقرائتكم خبر عن المجموعة السادسة: التشكيل الرسمي لمواجهة الكاميرون أمام غانا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الهولندي كلارنيس سيدورف، مدرب منتخب الكاميرون الأول لكرة القدم، وكواسي أبياه، مدرب منتخب غانا، التشكيل الرسمي للمباراة التي ستجمعهما في السابعة مساء اليوم، على استاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة السادسة لبطولة كأس الأمم الأفريقية.
وجاء تشكيل الكاميرون كالتالي:
حراسة المرمى: أونانا
الدفاع: بونج، نجادو، أرميل، كولينز
الوسط: أيونجو، ماندجيك، أنجيسا
الهجوم: توكو، موا نجي، باسوجوج
بينما جاء تشكيل غانا على النحو التالي:
حراسة المرمى: أوفوري
الدفاع: يادوم، مينساه، كاسيم، بابا
الوسط: توماس بارتي، واكاسو مبارك، أندري أيو، كريستيان أتسو، كوادو أسامواه
الهجوم: جوردان أيو
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