شكرا لقرائتكم خبر عن «مانشستر» تستقبل النمور والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة)

أكد لـ«الخليج 365» مصدر مقرب من نادي الاتحاد أن مجلس الإدارة، برئاسة أنمار الحائلي ونائبه أحمد كعكي، يسعى لمسابقة الزمن من أجل حسم الصفقات المحلية والأجنبية الجاري الترتيب لها بالتنسيق مع مدرب الفريق الكروي الأول سييرا، مبينا أن الأيام القادمة ستشهد إعلان صفقات العميد المحلية والأجنبية في الفترة الصيفية الحالية، مطمئنا الجماهير بأن إدارة العميد تعمل ليل نهار من أجل توفير كافة احتياجات الفريق الفنية، قبل انطلاقة الموسم الرياضي الجديد.

وأوضح المصدر أن الإدارة الاتحادية استقرت على مدينة مانشستر الإنجليزية لاحتضان معسكر الفريق الكروي الأول الذي سيبدأ يوم الخميس القادم، ويستمر حتى 25 من شهر يوليو الجاري، وسيتخلله خوض الفريق الكروي عددا من المباريات الودية التحضيرية للموسم الجديد.

وطالب المصدر جماهير العميد بعدم الانسياق خلف الشائعات التي هدفها زعزعة استقرار الاتحاد، مشددا على العلاقة الجيدة بين مجلس إدارة النادي والجهاز الفني للفريق الكروي الأول، والتواصل مستمر بشكل يومي من أجل دعم استقرار الفريق وتجهيزه لاستحقاقات الموسم الرياضي محليا وعربيا وقاريا، والسعي للمنافسة على حصد البطولات.