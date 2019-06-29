جلوي بن سعود: تمديد انتخابات النصر باطل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالله الفراج - الرياض

فيما مددت الهيئة العامة للرياضة فترة الترشح لانتخابات النصر حتى الخميس المقبل، رأى عضو الشرف الأمير جلوي بن سعود أن ذلك التمديد لا يستند إلى أسس قانونية، ويخالف نظام الانتخابات، ووصف قرار التمديد بـ»الشخصنة»، مطالبا بإخضاع الأمر لنظام الحوكمة، وقال «لا توجد في النظام قائمة الأعضاء الذهبيين»، وأكد أنه في حال استمرار الخروج على القانون فسيقوده للانسحاب.

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وكشف النصر أخيرا عن قائمته الذهبية المؤثرة التي يتصدرها رئيس النادي المنتهية فترة تكليفه سعود السويلم، والتي نجحت في تغيير مسار الانتخابات الرئاسية بالنادي بعد أن طلبت من اللجنة العامة لانتخابات الأندية الرياضية تمديد فترة الترشح الثالثة، في أعقاب ترشح نصر النصر وصالح الطريم في اليوم الأخير وقبل الإغلاق.

وشهدت الساعات الماضية جدلية كبيرة حول قانونية فتح الفترة الرابعة رغم وجود مرشحين، بعدما أكد وكيل الهيئة العامة للرياضة للعلاقات العامة والإعلام رجاء الله السلمي أن تمديد فترة الانتخابات جاء بطلب من أعضاء الفئة الذهبية بهدف الاطلاع على ملفات المرشحين، وتم التمديد لمصلحة النادي حتى الخميس المقبل.

قائمة الأعضاء الذهبيين