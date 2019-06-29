الفراعنة يتمسكون بالصدارة في مواجهة الحلم الأوغندي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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عندما حقق كل منهما أفضل نتيجة ممكنة في الجولتين السابقتين، يسعى منتخبا مصر وأوغندا إلى تتويج هذه البداية الناجحة لمسيرتهما في بطولة كأس أمم أفريقيا (كان 2019) المقامة حاليا في مصر بتجنب احتلال المركز الثاني في المجموعة الأولى، ويلتقي المنتخبان اليوم على استاد القاهرة الدولي في ختام مبارياتهما بالدور الأول للبطولة التي تستضيفها مصر حاليا.

وحجز المنتخب المصري مقعده فعليا في الدور الثاني للبطولة بعدما حقق انتصارين متتاليين في المجموعة على حساب زيمبابوي بهدف والكونغو الديمقراطية بهدفين لكن مباراة اليوم هي السبيل الوحيد أمام الفريق للحفاظ على صدارة المجموعة وضمان مواجهة أفضل كثيرا في الدور الثاني.

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ويستطيع المنتخب المصري تحقيق هذا الهدف من خلال التعادل في المباراة ورفع رصيده إلى سبع نقاط لكن اللاعبين بقيادة مديرهم الفني المكسيكي خافيير أجيري يرغبون في مواصلة الانتصارات وإحراز العلامة الكاملة بتحقيق الفوز الثالث على التوالي.

وعلى الرغم من عدم تقديم المستوى المتميز، كان أحفاد الفراعنة عند حسن ظن الجماهير بهم وحققوا التوقعات الملقاة على عاتقهم من خلال الفوز في أول مباراتين والتأهل المبكر للدور الثاني.

والآن، يسعى الفريق في المقام الأول إلى الحفاظ على الصدارة وتجنب إنهاء هذا الدور في المركز الثاني الذي يلتقي صاحبه في دور الـ16 مع صاحب المركز الثاني في المجموعة الثالثة والذي قد يضع الفريق في نهائي مبكر للبطولة أمام المنتخب السنغالي المرشح بقوة للمركز الثاني في المجموعة الثالثة.

في المقابل، يتطلع منتخبا زيمبابوي والكونغو الديمقراطية للتمسك بآمالهما في التأهل للدور الثاني، عندما بملعب الدفاع الجوي.