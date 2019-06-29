أحمد موسى: الحديث عن تقاعس لاعبي نيجيريا مضحك

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل قال أحمد موسى قائد المنتخب النيجيري إنه وفريقه يتوقعون مباراة صعبة أمام منتخب مدغشقر، عندما يلتقي الفريقان اليوم على ملعب استاد «الإسكندرية» في الجولة الثالثة والأخيرة من مباريات المجموعة الثانية ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 لكرة القدم المقامة في مصر حتى 19 يوليو المقبل.

ورفض أحمد موسى اتهام لاعبين في منتخب بلاده بعدم التركيز وبذل قصارى الجهد مع المنتخب، على عكس ما يقدمونه من أداء جاد مع أنديتهم، وقال «حديث مضحك لم أسمعه من قبل، نحن نبذل قصارى جهدنا من أجل منتخب بلادنا حتى لو تعرضنا للإصابات».

وقال موسى في المؤتمر الصحفي أمس «هذه ليست آخر مباراة نواجه فيها صعوبات، لابد أن نكون في كامل الاستعداد والتركيز، نعلم أنها ستكون مباراة صعبة أمام فريق قوي، ولكن لا نخشى المواجهة وسنبذل قصارى جهدنا».

وحسم منتخب نيجيريا تأهله بالفعل إلى الدور الثاني بعدما فاز على بوروندي بهدف، وعلى غينيا بالنتيجة نفسها، بينما يمتلك منتخب مدغشقر أربع نقاط حصدها بالتعادل مع غينيا 2 / 2، والفوز على بوروندي بهدف.