لوسيسكو يعيد الحنين الهلالي للرومانية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالله الفراج - الرياض
وقع رئيس نادي الهلال فهد بن نافل في باريس العقد التدريبي مع مدرب باوك اليوناني، المدرب الروماني رازفان لوسيسكو، نجل مدرب المنتخب التركي الحالي مرتشيا لوسيسكو، بأجر سنوي يصل إلى 4 ملايين يورو.
وسيبدأ مدرب الهلال الجديد مهمته الثلاثاء المقبل في مدينة لينز النمساوية في المعسكر التحضيري للفريق الذي بدأ أمس بفحوصات طبية للاعبين تستمر 3 أيام.
ويعد لوسيسكو المدرب الروماني السادس بالهلال، بعد الجنرال يوردانيسكو، والراحل إيلي بلاتشي، وأولاريو كوزمين، وماريوس سيبريا، ولورينتو ريجيكامب، وسجل الهلال عددا من النجاحات البطولية مع المدربين الرومان طيلة العقدين الماضيين.
- من هو لوسيسكو؟
- من مواليد فبراير 1969، أي يبلغ من العمر »50 عاما«، ولد في بوخارست برومانيا، وبدأ مسيرته في عالم كرة القدم عام 1987 مع نادي ستيودينتيسك بوخارست، وهو يجيد اللعب حراسة المرمى.
- مثل أندية عدة، أبرزها Cremaالإيطالي وبروغريزيول الروماني وبراشوف ورابيد بوخارست وباكاو الروماني، لكنه اعتزل مع نادي رابيد عام 2003.
- خاض خلال مسيرته التدريبية 588 مباراة (فاز 309 – تعادل 146-خسر 133) بنسبة فوز 53%.
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