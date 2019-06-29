لوسيسكو يعيد الحنين الهلالي للرومانية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالله الفراج - الرياض

وقع رئيس نادي الهلال فهد بن نافل في باريس العقد التدريبي مع مدرب باوك اليوناني، المدرب الروماني رازفان لوسيسكو، نجل مدرب المنتخب التركي الحالي مرتشيا لوسيسكو، بأجر سنوي يصل إلى 4 ملايين يورو.

وسيبدأ مدرب الهلال الجديد مهمته الثلاثاء المقبل في مدينة لينز النمساوية في المعسكر التحضيري للفريق الذي بدأ أمس بفحوصات طبية للاعبين تستمر 3 أيام.

ويعد لوسيسكو المدرب الروماني السادس بالهلال، بعد الجنرال يوردانيسكو، والراحل إيلي بلاتشي، وأولاريو كوزمين، وماريوس سيبريا، ولورينتو ريجيكامب، وسجل الهلال عددا من النجاحات البطولية مع المدربين الرومان طيلة العقدين الماضيين.