تكريم أبطال المبارزة بالرياض

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - الرياض توج رئيس الاتحاد السعودي للمبارزة أحمد الصبان أبطال المملكة للمبارزة (المفتوحة) للرجال للأسلحة الثلاثة (الابيه والسايبر والفويل) التي اختتمت أمس، في الصالة الرياضية بمعهد إعداد القادة بالرياض، بمشاركة 100 لاعب (86 سعوديا و4 كويتيين و4 إماراتيين و4 بحرينيين وبرتغالي وكازاخستاني) بحضور عضو مجلس الإدارة فيصل الدوسري والمدير التنفيذي بالاتحاد عبدالله السنيد.



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