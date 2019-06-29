53 سعوديا في أولمبياد إيطاليا العالمي للجامعات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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يشارك الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية في الأولمبياد الصيفي العالمي للجامعات، بمدينة نابولي في إيطاليا، ابتداء من الخميس المقبل على مدار 12 يوما، وتدفع السعودية في الأولمبياد بثماني ألعاب مختلفة، يمثلها فيه 53 طالبا وطالبة جرى اختيارهم من مختلف الجامعات السعودية، ويشرف عليهم 18 مدربا وإداريا.

وأوضح رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية الدكتور خالد المزيني أن الألعاب التي سيشاركون بها هي: التايكوندو، التنس، الجودو، السباحة، كرة الطاولة، السهام، ألعاب القوى، المبارزة، وقال «المشاركة تأتي من منطلق حرص القيادة الرشيدة على مشاركة الاتحاد وتمثيل السعودية بالصورة التي تليق بمكانتها عالميا»، لذا وضع الاتحاد جميع الإمكانات والقدرات المادية والبشرية، لتمكين الطلاب والطالبات من المشاركة بفاعلية، حيث تحظى هذه المشاركة باهتمام ومتابعة وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ ونائبه للجامعات والبحث والابتكار الدكتور حاتم المرزوقي.