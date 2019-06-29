شكرا لقرائتكم لاسارتي يجتمع برمضان صبحى لمعرفة موقفه... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلى، وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأحمر، جلسة مع رمضان صبحي لاعب الفريق قبل انطلاق المران الجماعي اليوم السبت والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وتحدث لاسارتي وعبد الحفيظ مع رمضان صبحي حول أخر التطورات في مفاوضات النادي الأحمر مع هيدير سفيلد تاون الإنجليزي حول تجديد إعارته أو شرائه، ويستعد الأهلي للسفر إلى إسبانيا مطلع يوليو المقبل لخوض معسكر إعداد استعدادا للفترة المقبلة.