شكرا لقرائتكم معلول يظهر فى مران الأهلى بعد العودة من الاجازة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ادى التونسى على معلول الظهير الأيسر للأهلى، مرانه الأول الجماعي مع الفريق الأحمر اليوم السبت، والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة، بعد انتهاء فترة الاجازة.

ويستعد الأهلي للسفر إلى إسبانيا مطلع يوليو المقبل لخوض معسكر إعداد استعدادا لمباراتى المقاولون العرب والزمالك يومى 26 و30 يوليو المقبل فى ختام منافسات بطولة الدورى الممتاز، ومن بعدها مباراة بيراميدز بكأس مصر يوم 28 أغسطس المقبل.