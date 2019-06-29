شكرا لقرائتكم الزمالك يطارد لاعب الإسماعيلى لخطفه فى الانتقالات الصيفية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وضع مسئولو نادي الزمالك اللاعب طارق طه الظهير الأيسر للإسماعيلى، دائرة الترشيحات مجدداً للانضمام إلى القلعة البيضاء فى الموسم الجديد، لدعم الجبهة اليسرى بجانب تواجد عبد الله جمعة المتألق مع الفريق الأبيض هذا الموسم فى ذلك المركز بعدما غير السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للفريق الأبيض مركزه من صانع الألعاب إلى الظهير الأيسر.

Advertisements

وجاء ترشيح طارق طه لدعم الجبهة اليسرى للزمالك فى الموسم الجديد بعدما كان أيضا مرشحا فى وقت سابق للانضمام إلى صفوف الأبيض عندما كان ضمن صفوف سموحة قبل انتقاله إلى الدراويش.

ومن المقرر أن يحسم مسئولو الزمالك، إمكانية إتمام ضم اللاعب من عدمه وفقا للرؤية الفنية لخالد جلال المدير الفنى للفريق حيث تم وضع أمامه قائمة اللاعبين المعارين بالفريق الأبيض والمرشحين للانضمام من أجل حسم قائمة صفقات الموسم الجديد بشكل نهائى خلال المرحلة المقبلة.