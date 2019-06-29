شكرا لقرائتكم الزمالك يطارد لاعب الإسماعيلى لخطفه فى الانتقالات الصيفية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وضع مسئولو نادي الزمالك اللاعب طارق طه الظهير الأيسر للإسماعيلى، دائرة الترشيحات مجدداً للانضمام إلى القلعة البيضاء فى الموسم الجديد، لدعم الجبهة اليسرى بجانب تواجد عبد الله جمعة المتألق مع الفريق الأبيض هذا الموسم فى ذلك المركز بعدما غير السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للفريق الأبيض مركزه من صانع الألعاب إلى الظهير الأيسر.
وجاء ترشيح طارق طه لدعم الجبهة اليسرى للزمالك فى الموسم الجديد بعدما كان أيضا مرشحا فى وقت سابق للانضمام إلى صفوف الأبيض عندما كان ضمن صفوف سموحة قبل انتقاله إلى الدراويش.
ومن المقرر أن يحسم مسئولو الزمالك، إمكانية إتمام ضم اللاعب من عدمه وفقا للرؤية الفنية لخالد جلال المدير الفنى للفريق حيث تم وضع أمامه قائمة اللاعبين المعارين بالفريق الأبيض والمرشحين للانضمام من أجل حسم قائمة صفقات الموسم الجديد بشكل نهائى خلال المرحلة المقبلة.
كانت هذه تفاصيل خبر الزمالك يطارد لاعب الإسماعيلى لخطفه فى الانتقالات الصيفية... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.