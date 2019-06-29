شكرا لقرائتكم مصطفى شوبير يطمئن على منطقة الكتف بالاشعه... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اجرى مصطفى شوبير حارس مرمى النادي الأهلى أشعة على منطقة الكتف، بعد تعرضه للإصابة فى مران الفريق الأخير بعد وقوعه عليه أثناء تصديه لإحدى الكرات، وتُحدد الأشعة مدة غياب مصطفى شوبير عن التدريبات وامكانية لحاقه بمعسكر الفريق المقرر اقامته فى اسبانيا خلال الفترة المقبلة.

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واصبح مصطفى شوبير أحد المواهب الصاعدة فى حراسة الأهلى، وتم تصعيده للتدريب بشكل مستمر مع فريق الكرة الأول بجانب الرباعي شريف اكرامى ومحمد الشناوى وعلى لطفي وأحمد طارق سليمان.

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالأهلى تدريباته اليوم السبت بعد الحصول على راحة سلبية من التدريبات أمس، الجمعة، وفقا للبرنامج الذى وضعه الجهاز الفنى بقيادة مارتن لاسارتى، ويستعد الأهلى لمباراتى المقاولون العرب والزمالك يومى 26 و30 يوليو المقبل فى ختام منافسات بطولة الدورى الممتاز ومن بعدها مباراة بيراميدز بكأس مصر يوم 28 أغسطس المقبل.