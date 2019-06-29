شكرا لقرائتكم عمومية الزمالك تحدد صفقات الموسم الجديد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أستقر مسئولو نادي الزمالك، على انتظار عقد الجمعية العمومية المقبلة، لعرض ميزانية العام المالى على أعضاء القلعة البيضاء، والتحرك بصورة أسرع فى صفقات الموسم الكروى الجديد، وفقا لفائض الميزانية بجانب الموارد التى ستدخل النادى من خلال الإشتراكات أو تسويق اللاعبين المعارين أو الراحلين عن الفريق.

ووفقا لمصدر مطلع داخل نادى الزمالك، تقوم إدارة القلعة البيضاء حاليا بتحركات مبدئية لعقد اتفاقات حول صفقات الموسم الجديد للإنهاء منها بعد منتصف الشهر المقبل حيث ينتظر عرض الميزانية على الأعضاء أولاً.

وقرر مسئولو نادي الزمالك تدعيم أكثر من مركز بصفقات جديدة استعدادا للموسم الجديد، أبرزهم الجبهة اليمنى واليسرى بجانب مراكز الجناح الأيسر ورأس الحربة وتم وضع بعض الأسماء المرشحة للانضمام لتلك المراكز.