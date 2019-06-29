محمد صبحى يبحث عن طوق نجاة للدورى الممتاز...

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جدة - عمرو شويل يسعى محمد صبحي حارس مرمى نادي الداخلية لايجاد عرض جديد خلال الفترة المقبلة للهروب من دوري المظاليم مع فريقه الذي ودع دوري الأضواء والشهرة مع نهاية الموسم الجاري.
ويتبقى لحارس الداخلية موسم واحد فى عقده، و أكد الحارس أنه تفاجئ بهذا الأمر ولم يتفق مع الداخلية على مد تعاقده لهذا الموسم، وطالب محمد صبحي مسئولي النادي بضرورة الالتزام بما تم الاتفاق عليه معه في بداية الموسم بضمه لموسم واحد فقط وليس موسمين.
ويمتلك صاحب الـ 32 عاماً في حوزته بطولتين من كأس الأمم الأفريقية مع منتخب الفراعنة، حيث لعب صبحي خلال مسيرته الاحترافية في 4 أندية بدأت بالنادي الإسماعيلي ثم سموحة ومصر المقاصة وأخيراً الداخلية.
وتصل القيمة التسويقية لحارس الكبير الى 1,895 مليون جنيه وحرس عرين الفراعنة في 5 مباريات دولية، وشارك محمد صبحي مع الداخلية في 32 مباراة في الدوري العام استقبلت شباكه 47 هدف، فيما حافظ صبحي على نظافة شباكه في 4 مباريات.
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