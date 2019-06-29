شكرا لقرائتكم محمد صبحى يبحث عن طوق نجاة للدورى الممتاز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يسعى محمد صبحي حارس مرمى نادي الداخلية لايجاد عرض جديد خلال الفترة المقبلة للهروب من دوري المظاليم مع فريقه الذي ودع دوري الأضواء والشهرة مع نهاية الموسم الجاري.

ويتبقى لحارس الداخلية موسم واحد فى عقده، و أكد الحارس أنه تفاجئ بهذا الأمر ولم يتفق مع الداخلية على مد تعاقده لهذا الموسم، وطالب محمد صبحي مسئولي النادي بضرورة الالتزام بما تم الاتفاق عليه معه في بداية الموسم بضمه لموسم واحد فقط وليس موسمين.

Advertisements

ويمتلك صاحب الـ 32 عاماً في حوزته بطولتين من كأس الأمم الأفريقية مع منتخب الفراعنة، حيث لعب صبحي خلال مسيرته الاحترافية في 4 أندية بدأت بالنادي الإسماعيلي ثم سموحة ومصر المقاصة وأخيراً الداخلية.

وتصل القيمة التسويقية لحارس الكبير الى 1,895 مليون جنيه وحرس عرين الفراعنة في 5 مباريات دولية، وشارك محمد صبحي مع الداخلية في 32 مباراة في الدوري العام استقبلت شباكه 47 هدف، فيما حافظ صبحي على نظافة شباكه في 4 مباريات.