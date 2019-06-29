شكرا لقرائتكم الزمالك يتجسس على كهربا بعد خطوات فسخ التعاقد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كثف مسئولو نادى الزمالك، محاولاتهم من أجل التوصل لمعلومات مؤكدة من محمود عبد المنعم كهربا، صانع ألعاب الفريق، بعد الأنباء التى وردت برغبة اللاعب فى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لفسخ تعاقده مع القلعة البيضاء.

وكشف مصدر مطلع داخل القلعة البيضاء، أن المسئولين بالقلعة البيضاء كلفوا بعض المقربين من اللاعب، بمحاولة الوصول لمعلومات مؤكدة حول الطريق الذى يرغب اللاعب فى اتخاذه فى المرحلة المقبلة، وذلك من أجل تحصين أنفسهم وعدم مباغتهم بإجراء قد يتسبب فى منح كهربا الأفضلية من الناحية القانونية على نادى الزمالك.

وكان مصدر أخر باتحاد الكرة، أكد أن كهربا بدأ إجراءات التعاقد مع أحد المحامين الأجانب والأقرب أن يكون من سويسرا تمهيدا للتقدم بشكوى للمحكمة الرياضية الدولية لفسخ تعاقده مع القلعة البيضاء.

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تابع مصدر اتحاد الكرة أن والد محمود عبد المنعم كهربا أجرى اتصالات ببعض مسئولى الجبلاية خلال الفترة الأخيرة للاستفسار عن أسماء محامين أجانب مميزين فى إدارة القضايا الخاصة بالعقود، وأكد لهم أنه سيشكو الزمالك للمحكمة الرياضية والموسم الجارى هو الأخير لنجله مع الزمالك.

كانت أنباء قوية قد ترددت خلال الساعات الأخيرة عن دخول محمود كهربا فى مفاوضات جادة مع النادى الأهلى للانتقال إليه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.