شكرا لقرائتكم عمورى على رادار الزمالك فى الانتقالات الصيفية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وضع نادي الزمالك ، الدولي الإماراتي عمر عبد الرحمن "عموري" نجم نادى الهلال السعودى، دائرة المرشحين للإنضمام لصفوف الفريق ، خلال فترة الإنتقالات الصيفية.

أكد مصدر داخل نادي الزمالك، أن "عمورى" مرشح بقوة للانضمام لنادى الزمالك فى الميركاتو الصيفى المقبل، خاصة وأن عقد اللاعب انتهى مع نادى الهلال، الأمر الذى قد يجعلها صفقة القرن التى سبق وتحدث عنها مرتضى منصور رئيس الزمالك.

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وكان المرزوقي وكيل أعمال الدولي الإماراتي عمر عبد الرحمن "عموري"، قد أكد أنه لم يتلقى أي مفاوضات فيما يخص تجديد التعاقد مع اللاعب .

وقال المرزوقي في تصريحات نقلتها صحيفة "الرياضية" السعودية، أن عموري لديه رغبة كبيرة في الاستمرار مع الهلال موسماً آخر، خاصة أن إصابة الرباط الصليبي في بداية الموسم حرمته من إكمال الموسم مع فريقه.

وأضاف المرزوقي أن عموري سينضم إلى قائمة الهلال مع انطلاقة فترة الإعداد في الـ 28 من يونيو الجاري، في ظل سريان عقده حتى منتصف أغسطس المقبل، موضحاً أنهم لم يتلقوا أي عرض من نادي العين الإماراتي لطلب عودة اللاعب.