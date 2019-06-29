شكرا لقرائتكم انطلاق معسكر المقاولون العرب السكندري استعدادا للأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انطلق معسكر فريق المقاولون العرب المقام بمحافظة الاسكندرية ويستمر لمدة أسبوع قادم.

ويتواجد فريق المقاولون العرب فى الاسكندرية منذ صباح اليوم بقيادة مديره الفنى عماد النحاس، لينطلق معسكر الإسكندرية استعدادا لمواجهة الأهلي في ختام مباريات الدوري المصري الممتاز.

ويقام معسكر المقاولون فى استاد برج العرب، حيث عاد لاعبو ذئاب الجبل للتدريبات الجماعية مساء السبت الماضي، عقب انتهاء الراحة التي حصل عليها اللاعبون بعد مباراة بتروجت في الدوري الممتاز.

ويحتل المقاولون العرب المركز الخامس فى جدول مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 48 نقطة، ويستعد ذئاب الجبل لمواجهة الأهلى ضمن مؤجلات الأسبوع الـ 33 للبطولة عقب انتهاء كأس الأمم الأفريقية التي تختتم يوم 19 يوليو المقبل.