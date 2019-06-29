شكرا لقرائتكم طلعت يوسف يعد قائمة سريه لقائمة الفريق الجدية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قام طلعت يوسف المدير الفنى لفريق الأتحاد السكندرى باعداد قائمة سرية باسماء اللاعبين التى تم الأستقرار عليها لعرضها على مجلس إدارة النادى برئاسة محمد مصيلحى لبدء التفاوض معهم خلال فترة الأنتقالات الصيفية القادمة لتدعيم الفريق السكندرى خلال الموسم المقبل فى بطولة الدورى الممتاز . وكان أعلن مجلس إدارة الإتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحى اتفاقه مع طلعت يوسف لتولى القيادة الفنية للفريق الكروى فى الموسم المقبل Advertisements ويمتلك طلعت يوسف سجل تدريبي حافل، وهو أحد اللاعبين البارزين في تاريخ نادى الاتحاد السكندري، و سبق له قيادة العديد من الأندية في الدوري الممتاز، وحقق العديد من الإنجازات معها. وأحتل فريق الأتحاد السكندرى المركز الحادى عشر فى جدول ترتيب بطولة الدورى الممتاز موسم 2018 / 2019 برصيد 39 نقطة

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