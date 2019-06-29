شكرا لقرائتكم عودة "حاوى" الاتحاد السكندرى لتدريبات الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عاد عمار حمدي لاعب النادي الأهلى، للمشاركة في التدريبات الجماعية لفريقه اليوم السبت بملعب مختار التتش بمقر الجزيرة، عقب انتهاء فترة إعارته مع نادي الاتحاد السكندري وعودته لصفوف القلعة الحمراء.

وتواجد عمار حمدي في التدريبات الجماعية للنادي الأهلي للمرة الأولى، بعدما أصبح لاعبا فى صفوف القلعة الحمراء مرة أخرى.

كما تواجد صلاح محسن مهاجم الأهلي في التدريبات الجماعية لفريقه، عقب انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها بعد الحصول على إذن من الأورجويانى مارتن لاسارتي المدير الفني للقلعة الحمراء.

وتطير بعثة النادي الأهلي إلى إسبانيا مطلع شهر يوليو المقبل لخوض معسكر إعداد هناك استعدادا لخوض مباريات الفترة المقبلة.