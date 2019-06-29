شكرا لقرائتكم عماد النحاس يتراجع عن خوض مباريات وديه للمقاولون... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الغى عماد النحاس المدير الفني للفريق الأول للمقاولون العرب المباريات الودية التة اتفق عليه خلال معسكر فريقه الحالي بمدينة الإسكندرية مفضلا تجهيز اللاعبين بقوة خلال فترة معسكر الإسكندرية الحالي.

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من المقرر أن يستمر الفريق في المعسكر لنهاية الأسبوع الجاري بعدها يعود الذئاب للقاهرة والحصول علي راحة لمدة يوم قبل العودة من جديد لاستئناف التدريبات مرة أخري استعدادا للأحمر في اللقاء المؤجل من الأسبوع قبل الأخير لمسابقة الدورى.

كان المقاولون العرب قد بدأ فترة الإعداد منذ أسبوع على الملعب الفرعي بالجبل الأخضر وحصل اللاعبون على راحة أمس قبل السفر اليوم للإسكندرية للإنتظام في المعسكر المغلق.