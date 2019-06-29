شكرا لقرائتكم الأهلى يرفع عرض إعارة رمضان صبحى لمليون إسترلينى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل رفع مسئولو النادى الأهلى عرضهم لتجديد استعارة رمضان صبحي من نادي هيدرسيفيلد الإنجليزي، بعد انتهاء إعارة اللاعب فى 30 يونيو الجارى لمليون إسترليني بدلاً من 750 الفاً فقط، وهى قيمة العرض الذي رُفض من جانب إدارة هيدرسيفيلد.
ويكثف مسئولو الأهلى من محاولاتهم لحسم الصفقة والإبقاء على اللاعب لحاجة الفريق لجهوده، حيث يمتلك رمضان قدرات فنية عالية، بجانب امتلاكه دوافع الحماس والإصرار التى يحتاجها الفريق خلال الفترة المقبلة.
وأصبحت مسألة شراء الأهلى لرمضان صبحي بشكل نهائي صعبة، بسبب الخلاف الواضح والكبير مع إدارة هيدرسيفيد بشأن شراء اللاعب نهائياً، حيث طلب النادى الإنجليزى 8 ملايين دولار، فيما توقف عرض الأهلى عند 3 ملايين دولار.
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