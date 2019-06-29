شكرا لقرائتكم إصابة جنش تفتح ملف انتقال محمد عواد للزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عاد اسم محمد عواد حارس مرمى الإسماعيلى، لتصدر المشهد فى الصفقات المنتظرة بالقلعة البيضاء، خلال الميركاتو الصيفى المقبل، بعد إصابة محمود عبد الرحيم جنش حارس الأبيض الأساسى.

وتعرض محمود عبد الرحيم جنش، للإصابة بقطع فى وتر أكيليس، خلال تواجده فى معسكر المنتخب الوطنى بكأس أمم أفريقيا 2019، مما أدى لإعادة حسابات صفقات القلعة البيضاء الصيفية وترتيب الأولويات من جديد.

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وأصبح محمد عواد المرشح الأول لتدعيم حراسة مرمى الزمالك فى الصيف المقبل، بعدما كان خارج الحسابات فى الأيام الماضية، لكن بعد إصابة جنش قرر مسئولو القلعة البيضاء التعاقد مع حارس كبير قادر على حراسة العرين الأبيض فى مختلف البطولات.

ويغيب جنش عن الملاعب لفترة تتراوح ما بين 6 إلى 8 شهور، مما يؤكد صعوبة عودته للزمالك قبل شهر يناير المقبل، وبالتالى أصبح الأبيض فى حاجة ملحة للتعاقد مع حارس مرمى جديد ذو خبرات لدعم مركز حراسة المرمى فى الموسم القادم.

ويرى مسئولو الزمالك أن محمد عواد يمتلك من القدرات الفنية والخبرات ما يكفى لتولى حراسة عرين القلعة البيضاء خلفا لجنش فى الموسم الكروى الجديد لكن يتوقف الأمر على التوصل لاتفاق مناسب مع النادي الإسماعيلى لحسم الصفقة بشكل رسمى.