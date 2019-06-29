شكرا لقرائتكم مدرب موريتانيا: سعيد بالنقطة التاريخية لنا و علينا النظر لمواجهة تونس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عبر الفرنسي كورتنان ماريتينز المدير الفني للمنتخب الموريتاني عن سعادته بحصول فريقه علي اول نقطه له في تاريخ كأس الأمم الإفريقية بعد تعادله مع أنجولا سلبيا في ختام الجولة الثانيه للمجموعه الخامسه مؤكدا ان عليه النظر لمواجهة تونس القادمه

مضيفا" انه لم يجري التغيير الثاني لظهور لاعبيه بمستوي بدني جيد فلا داعي بمجازفه قد تفقد بالتوازن الذي ظهر عليه الفريق طول المباراه و قد تضعه في مأزق

وأشاد بالفريق الانجولي الذي واجهه من قبل في التصفيات المؤهلة ووصفه بأنه افضل فريق قابله خلال الأربع سنوات الماضية.