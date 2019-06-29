bein خليف: مشاهدة مباراة الكاميرون وغانا بث مباشر kora ghana رابط يلا شوت طلقة غانا والكاميرون بث...

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بث مباشر مباراة الكاميرون وغانا يلا شوت

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رابط مشاهدة مباراة الكاميرون وغانا بث مباشر

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بدأ الشوط الأول من مشاهدة مباراة غانا والكاميرون يلا شوت مباشر سريعاً ودخل منتخب غانا مهاجماً على مرمى أسود الكاميرون.

هجوم متبادل بين منتخبي غانا والكاميرون مع بداية الشوط الأول، ونتيجة اللقاء الآن تعادل سلبي بدون أهداف بين المنتتخبين.

منتخب غانا ظهر الأفضل خلال الدقائق الأولى على مستوى التنظيم في وسط الملعب، ومنتخب الكاميرون بدا دفاعه هش سهل المنال.

أصابة قوية لأندريا أيوا لاعب منتخب غانا، والذي يحمل أزياء أولمبيك مارسيليا الفرنسي، وعلى أثرها قد يخرج من ملعب المباراة.

نترقب بداية الشوط الثاني من مباراة الكاميرون وغانا بث مباشر بعد نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف بين اسود الكاميرون والنجوم السوداء.

نهاية الشوط: تناقل الفريقان الكرات في وسط الملعب، وشكلا خطورة على دفاعات البعض في 45 دقيقة شهدت كل شئ في كرة القدم من فرص ضائعة وسرعة وفنيات عدا تسجيل الأهداف.