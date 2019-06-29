موعد مباريات كأس إفريقيا 2019 في دور ال 16| أسماء المنتخبات المتأهلة إلى الدور الثاني من كاس إفريقيا...

جدول مباريات كأس إفريقيا 2019| سنتابع معكم من خلال هذا الموضوع جدول ومواعيد مباريات دور ال 16 من مباريات كاس إفريقيا 2019، وبعد تأهل بعض المنتخبات الإفريقية والعربية، إلى مباريات دور الثمن النهائي، “الدور الثاني من البطولة الإفريقية”، يكثر البحث عن موعد مباريات دور 16، ومن بين المنتخبات المتأهلة إلى الدور القادم من البطولة، هي المنتخب المصري، والمنتخب المغربي والمنتخب الجزائري، لذلك يكثر البحث، عن كلمات مثل موعد مباراة مصر القادمة في دور ال 16، وموعد مباراة المغرب، وموعد مباراة الجزائر المقبلة في دور 16 من كأس إفريقيا 2019.

جدول مباريات كأس إفريقيا 2019 في دور ال 16

مباريات كأس إفريقيا 2019 في مباريات دور ال 16، ستنطلق بتاريخ يوم الجمعة الموافق ل 5 يوليو 2019، وسيكون الموعد من خلال الدور الثاني من البطولة الإفريقية، معا ثمانية مباريات، سيتأهل من خلالها أربعة منتخبات إلى دور الثمانية من كأس إفريقيا 2019.

المباراة الموعد التوقيت أول مجموعة D ضد ثالث المجموعة A-E-F الجمعة 5-7-2019 ثاني المجموعة A ضد ثاني المجموعة C الجمعة 5-7-2019 ثاني المجموعة B ضد ثاني المجموعة F السبت 6-7-2019 أول المجموعة A ضد ثالث المجموعة C-D-E السبت 6-7-2019 أول المجموعة B ضد ثالث المجموعة A-CD الأحد 7-7-2019 أول المجموعة C ضد ثالث المجموعة A-B-F الأحد 7-7-2019 أول مجموعة E ضد ثاني المجموعة D الإثنين 8/7/2019 أول مجموعة F ضد ثاني المجموعة E الاثنين 8/7/2019

المنتخبات المتأهلة إلى دور ال 16 من كأس إفريقيا 2019

في هذه الفقرة سنتابع معكم أسماء المنتخبات المتأهلة رسميا إلى مباريات دور 16 من كأس إفريقيا 2019، بعد نهاية مباريات الجولة الثانية من اغلب المجموعات.

حيث سيتأهل من دور المجموعات إلى الدور الثاني من مباريات كأس إفريقيا 2019، ستة عشرة منتخب، حيث من كل مجموعة سيتأهل منتخبين مباشرة إلى الدور المقبل، وأربعة منتخبات ستكون هي المنتخبات صاحبة أحسن المراكز الثالثة في المجموعات 6.

Advertisements

1 منتخب مصر 2 منتخب نيجيريا 3 منتخب الجزائر 4 المنتخب المغربي

تجدون هنا:

تردد قناة تايم سبورت المفتوحة الناقلة لكأس إفريقيا مجانا.

توقيت مباراة مصر وأوغندا يوم الأحد.