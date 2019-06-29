شوط ثاني bein max: بث مباشر مشاهدة مباراة الكاميرون وغانا بث مباشر kora live تابع لايف ماتش...

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كورة لايف الكاميرون وغانا بث مباشر، يلا شوت الكاميرون وغانا مباشر yalla shoot مشاهدة مباراة الكاميرون وغانا بث مباشر بدون تقطيع كورة لايف اون لاين مباراة الكاميرون وغانا يلا شوت الجديد| الكاميرون وغانا من المنتخبات المرشحة بقوة لإحراز اللقب، حيث تاريخ مشاركات المنتخبين في البطولة كبير جداً، حيث حصلت الكاميرون على التاج الأفريقي في 5 مناسبات، أما غانا حصلت عليها في 4 مناسبات، مباراة الكاميرون وغانا اليوم يلا شوت سنرفق روابط بث مباشر لها بدون تقطيع في ثاني مباريات اليوم السبت.

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مشاهدة مباراة الكاميرون وغانا بث مباشر بدون تقطيع، بث مباشر الكاميرون وغانا يلا شوت، الكاميرون وغانا كورة ستار أون لاين للجوال| في الجولة الأولى فاز الكاميرون على غينيا بهدفين مقابل لا شئ، وتعادل منتخب غانا أمام بنين بهدفين لكل منتخب، ومباراة الكاميرون اليوم فرصة كبيرة للنجوم السوداء “لقب منتخب غانا” لتعويض التعثر أمام بنين، والحصول على أول ثلاث نقاط في المجموعة السادسة التي يحتل صدارتها الكاميرون.

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نقل حي غانا والكاميرون “انقطع البث اضغط هنا لإعادة تشغيله”

الكاميرون وغانا بث مباشر بداية الشوط الأول، غانا في طريقها لزيارة شباك الكاميرون مع الثواني الأولى للمباراة على ملعب الأسماعيلية.

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التعادل السلبي قائم في مواجهة الكاميرون وغانا مع بداية دقائق المباراة.

الدقيقة 30 ونتيجة مباراة الكاميرون وغانا 0-0 رغم محاولات جوردان أيو لمنتخب غانا على مرمى الكاميرون على مدار الدقائق الاولى للقاء.

أصابة قوية لأندريا ايوا في الدقثيقة 36 لكنه استرجع أنفاسه بعد دقيقتين من العلاج في أرضية ملعب الملعب.

باساجونج لاعب منتخب الكاميرون يضيع فرصة سهلة بتألق من حارس غانا في الدقيقة 42 من الشوط الأول.

أعلن الحكم عن صفارته بنهاية الشوط الأول بين الكاميرون وغانا بث مباشر على نتيجة تعادل سلبي صفر لصفر على ملعب الأسماعيلية.

الشوط الثاني: طموح الفوز من المتوقع أن يكون أثكر لدى المنتخب الغاني المتعثر أمام بنين، وتفادي هزيمته أمام الكاميرون هام للحفاظ على أماله في الجولة الأخيرة أمام غينيا.