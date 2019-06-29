نقطة تاريخية: الآن نتيجة مباراة أنجولا وموريتانيا اليوم وفرصة للتاريخ أمام “المرابطون”...

نتيجة مباراة أنجولا وموريتانيا اليوم وملخص كتابي، يتابع الجمهور التونسي ما ستؤول إليه نتيجة مباراة أنجولا وموريتانيا اليوم في الجولة الثانية للفريقين في المجموعة الخامسة والتي تتصدرها مالي برصيد 4 نقاط حيث يتوقف ترتيب المجموعة بشكل كبير وصراع التأهل ووداع البطولة على هذا اللقاء الهام بعد تعادل المنتخب التونسي بالأمس مع المنتخب المالي بهدف لكل فريق.

مباراة أنجولا وموريتانيا

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الرابعة والنصف بتوقيت القاهرة وهو نفس مباراة الأمس بين تونس ومالي على ملعب السويس الجديد، حيث سيتم نقلها كالمعتاد على قناة بي ان ماكس beIN MAX بتعليق المتميز الجزائري حفيظ دراجي، وتعد مشاركة المنتخب الموريتاني في هذه النسخة من البطولة الافريقية والمقامة في مصر هى الأولى تاريخيا.

نتيجة مباراة موريتانيا وأنجولا

وفي المباراة الأولى لموريتانيا أمام مالي خسرت برباعية مقابل هدف وهو ما تحدث عنه مديرهم الفني كورنتان مارتينيز مؤكدا استعداد لاعبيه لمباراة اليوم أمام انجولا وأن لقاء اليوم هو البداية الحقيقية في كأس الأمم لهم، وأن رهبة البداية هى سبب الهزيمة الثقيلة لكن منتخب أنجولا يعرفونه جيدا فقد خاضوا التصفيات أمامه

نتيجة مباراة انجولا وموريتانيا

ويطمح المنتخب الموريتاني في تحقيق أول نقاط له في المجموعات حتى يكتب له تاريخا خاصا في أولى مشاركاته في البطولة، فهل يتحسن الآداء في مباراة اليوم أم تكتب أنغولا شهادة تأهلها اليوم.

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تشكيل المنتخب الانجولي لمباراة اليوم أمام موريتانيا: كاباكا – جاسبر – ماسونجونا – بايزو – باستوس – شو – هيرينلسون – دجالما – فريدي – دالا – ماتيوس

دخول اللاعبين لارض الملعب الآن لبداية عمليات الاحماء التمهيدية قبل انطلاقة المباراة

دخول اللاعبين مرة أخرى للملعب من ممر الاستاد مع طاقم الحكام بقيادة ابراهيم نور الدين الحكم المصري لبداية شوط أول للمنتخب العربي الموريتاني