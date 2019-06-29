نتيجة مباراة أنجولا وموريتانيا اليوم السبت في إطار دور المجموعات بأمم إفريقيا 2019

نتيجة مباراة أنجولا وموريتانيا اليوم في واحدة من المباريات التي ينتظرها الكثير من عشاق المنتخب التونسي، وخاصة بعد التعادل خلال مباراة الأمس أمام المنتخب المالي،ومن المقرر أن تنطلق أحداث مباراة أنجولا وموريتانيا اليوم الثلاثاء الموافق 25 يونيو 2019 في الجولة الثانية من دور المجموعات في تمام الساعة 16:30 بتوقيت القاهرة، والساعة 17:30 بتوقيت مكة المكرمة، 18:30 بتوقيت أبوظبي على ملعب الإسماعيلية، وستكون مباراة أنجولا وموريتانيا منقولة من خلال مجموعة قنوات بي ان سبورت القطرية المشفرة، وستكون المباراة منقولة عبر قناة bein sport MAX 1 ، كما ستكون المباراة منقولة من خلال قناة تايم سبورت عبر التردد الأرضي.

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نتيجة مباراة أنجولا وموريتانيا اليوم

بداية أحداث الشوط الأول من مباراة أنجولا ضد موريتانيا في الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية 2019.

التعادل السلبي يسيطر على نتيجة مباراة أنجولا وموريتانيا حتى الآن بعد مرور 20 دقيقة من من المباراة.

سيطرة كبيرة من أنجولا على مجريات اللقاء وسط تماسك دفاعي كبير من لاعبي موريتانيا.

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حكم المباراة يطلق صافرة نهاية أحداث الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

بداية الشوط الثاني.

التعادل السلبي يسيطر على نتيجة مباراة أنجولا وموريتانيا الآن بعد مرور 70 دقيقة من زمن المباراة.

نهاية المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف، ويحصل كل فريق على نقطة واحدة.