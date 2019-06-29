نتيجة مباراة موريتانيا وانجولا اليوم في كأس إفريقيا| ترتيب مجموعة موريتانيا وتونس الان

انتهت نتيجة مباراة موريتانيا وانجولا اليوم السبت 29-6-2019، في مباريات الجولة الثانية من المجموعة الخامسة من دور مجموعات كأس إفريقيا 2019، بنتيجة التعادل السلبي بين المنتخبين دون أهداف، ليتقاسم المنتخبين نقاط المواجهة، بنقطة لكل طرف، وفي الأسفل إليكم، ترتيب مجموعة منتخب موريتانيا وتونس الان، “ترتيب المجموعة الخامسة”، بعد إنتهاء مباريات الجولة الثانية.

ترتيب مجموعة موريتانيا

المنتخب عدد النقاط عدد المباريات مالي أربعة نقاط مباراتين تونس نقطتين مباراتين انجولا نقطتين مباراتين موريتانيا نقطة واحدة مباراتين

مباراة موريتانيا وانجولا اليوم، في مباريات كاس إفريقيا 2019، تنتظر الجماهير الموريتانية، مباراة منتخب بلدها اليوم ضد أنجولا، ضمن مباريات الجولة الثانية من المجموعة الخامسة من دور مجموعات كأس إفريقيا 2019، التي يبحث من خلالها منتخب المرابطين، على تحقيق نتيجة إيجابية، من اجل البقاء في المنافسة على أمل التواجد في الدور القادم، وفي المقابل منتخب أنجولا، من خلال مباراة موريتانيا وانجولا اليوم، يبحث على تحقيق نتيجة الفوز، من أجل الاقتراب من التأهل إلى مباريات دور 16 من البطولة الفريقية 2019.

بداية مباراة موريتانيا وانجولا اليوم، سيكون أبتداء من الساعة الثانية والصنف بتوقيت موريتانيا، وهو نفس توقيت لندن، وفي الساعة الرابعة والنصف مساءا، بتوقيت مصر المحلي، وفي الخامسة وثلاثون دقيقة، بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

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القناة الناقلة لمباراة موريتانيا وانجولا مباشرة، ستكون هي قناة بي إن سبورت أش دي ماكس 1، وقناة أش دي ماكس 2، وسيتواجد في التعليق على المباراة، المعلق الجزائري حفيظ الدراجي، أما القناة المفتوحة الناقلة لمباراة موريتانيا مجانا اليوم، ستكون هي قناة تايم سبورت المفتوحة.

هذا وسيقود مباراة مصر وانجولا اليوم، الحكم الدولي المصري، إبراهيم نور الدين، الذي بدأ التحكيم الدولي في سنة 2014.

في المباراة الماضية، المنتخب الموريتاني، انهزم ضد مالي، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف، وفي المقابل منتخب أنجولا، تعادل ضد منتخب تونس بنتيجة هدف مقابل هدف.

تجدون هنا:ترتيب مجموعة تونس وموريتانيا.