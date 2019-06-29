ترتيب مجموعة تونس في كأس أمم أفريقيا بعد تعادل أنجولا وموريتانيا .. فرصة أخيرة لنسور قرطاج

أهدي المنتخبين الموريتاني والأنجولي، هدية غالية للمنتخب التونسي الأول لكرة القدم في بطولة كأس الأمم الأفريقية، من أجل التأهل إلى دور الـ 16 في البطولة في الجولة المقبولة ليكون المنتخب الرابع ضمن المتأهلين بعدما تأهل المنتخب المصري والمنتخب الجزائري والمنتخب المغربي، من المنتخابات العربية المشاركة في البطولة، حيث تعادل المنتخبين سلبياً في المباراة التي انتهت منذ قليل في الجولة الثانية من دور المجموعات.

ونجح المنتخب الموريتاني في الحصول على أول نقطة له في بطولة كأس الأمم الأفريقية، والتي يشارك فيها لأول مرة في تاريخه، ليمنح المنتخب التونسي الفرصة الأخيرة لحسم بطاقة التأهل إلى دور الـ 16، بعدما تعادل أمس مع المنتخب المالي الذي تأهل بشكل رسمي إلى دور ال16.

ويحتاج المنتخب التونسي إلى الفوز على المنتخب على الأنجولي بأي نتيجة من أجل حسم بطاقة التأهل بدون النظر إلى نتيجة مباراة موريتانيا ومالي التي سوف تقام في الجولة الثالثة.

ترتيب مجموعة تونس في كأس أمم أفريقيا

ويحتل المنتخب المالي صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط بعدما حقق تعادل وانتصار في البطولة، ليتأهل بشكل رسمي إلى دور الـ 16 بدون النظر إلى نتائج المباريات المتبقية، بينما يحتل المنتخب التونسي المركز الثاني برصيد نقطتين حققها من تعادلين في البطولة، ويحتل المنتخب الأنجولي المركز الثالث برصيد نقطة واحدة بالتساوي مع المنتخب الموريتاني.