ملخص نتيجة مباراة موريتانيا وانجولا 0-0 في كاس الأمم الأفريقية 2019

نتيجة مباراة موريتانيا وانغولا اليوم في اليوم الاخير من الجولة الثانية لبطولة كاس الأمم الأفريقية، المجموعة الخامسة التي تضم إلي جانب الفريقين كلاً من منتخبي تونس ومالي اللذان لعبا يم امس الجمعة وتعادلا بهدف لكل فريق، وتلعب مباراة اليوم في الرابعة والنصف بتوقيت القاهرة على ملعب السويس.

وكان المنتخب الموريتاني قد انهزم في المباراة الأولى امام المنتخب المالي بأربع أهداف مقابل هدف وحيد، بينما تعادل المنتخب الانجولي مع المنتخب التونسي بهدف لكل فريق، اليوم ستكون فرصة المنتخب الموريتاني كبيرة في حال تحقيقه الفوز في تلك المواجهة في الصعود إلي الدور الثاني، بينما في حال فوز انجولا فسيضمن تقريباً الصعود إلي الدور الثاني من المسابقة.

تلعب المباراة في درجة حرام تقترب من 30 درجة مئوية وسط رطوبة عالية قد تأثر على مستويات اللاعبين في تلك المواجهة التي سوف تبدأ في تمام الساعة 16.30 بتوقيت القاهرة، ويحتمل المنتخب المالي صدارة المجموعة برصيد أربع نقاط بعد فوز وتعادل وياتي بعده المنتخب التونسي برصيد نقطتين، والمنتخب الانجولي برصيد نقطة واحدة، والمنتخب الموريتاني بدون رصيد من النقاط.

قرر مدرب موريتانيا كوريتان مارتينز، استبعاد الظهير الأيمن هارونا سي، من مران الفريق المقامة بملعب التدريبات بالعين السخنة، استعدادا لمواجهة أنجولا بسبب الإصابة.

أبدى المدرب الفرنسي كورينتين مارتينيز، المدير الفني لمنتخب موريتانيا، ان فريقه جاهز لتلك المواجهة أمام منتخب انجولا لتعويض هزيمة مالي.

نتيجة مباراة موريتانيا وانجولا