الآن: نتيجة مباراة انجولا وموريتانيا اليوم والمجموعة تشتعل من جديد في انتظار الجولة الحاسمة

نعرض نتيجة مباراة أنجولا وموريتانيا اليوم، في آخر أيام الجولة الثانية من دور المجموعات يستضيف استاد السويس مباراة هامة بشكل كبير تساهم في تصور الشكل النهائي لترتيب المجموعة الخامسة قبل بداية الجولة الأخيرة هذا الأسبوع حيث يتلقي منتخب موريتانيا الطامح لاثبات نفسه في هذا اللقاء مع أنجولا التي تسعى وبقوة لحجز تذكرة دور الستة عشر
مباراة انجولا وموريتانيا
وتنطلق هذه المباراة عصر اليوم في الخامسة والنصف بتوقيت مكة في ظل متابعة عن كثب من الجماهير التونسية التي تراقب الوضع انتظارا لمباراتها الأخيرة أمام المنتخب الموريتاني في الجولة الثالثة، فالمنتخب التونسي يمتلك نقتطين فقط تحصل عليهما من تعادلين متتاليين مع أنجولا ومالي ويطمح للوصول للنقطة الخامسة للتأهل.
موريتانيا وأنجولا
وكان سيرجان فاسيلفيتش المدير الفني للمنتخب الأنجولي تحدث في المؤتمر الحفي الحاص بلقاء اليوم أن المباراة متكافئة بين منتخبه وموريتانيا وأن الهزيمة التي تعرض لها منافسه برباعية من مالي لا تعني ضعف مستواهم فهم فريق جيد تألقوا خلال التصفيات ومن جانبه فانه يبحث عن تقديم آداء جيد مثل مباراتهم السابقة
نتيجة مباراة أنجولا وموريتانيا
وأكد المدير الفني للمنتخب الأنجولي أنه سعيد بتواجد عدد من اللاعبين المحترفين في قائمته مؤكدا أن يسعى لاستغلال هذه البطولة في التجهيز لتصفيات كأس العالم المقبلة.
تشكيل موريتانيا الرسمي لمباراة اليوم :ديالو – أبو دياو – باكاري ندياي – أبدول با – علي عبيد – محمد ديلاهي – كامارا – الحسين – بسام – آداما با – إسماعيل دياكيتي
- الآن، النشيد الوطني للمرابطين المنتخب العربي الموريتاني تلاه نشيد المنتخب الأنجولي، ونور الدين يطلق صافرة البداية للشوط الأول
- الدقيقة الخامسة : تراجع من موريتانيا والكرة تعود للاستحواذ الأنجولي وخطأ دفاعي لصالح مصطفى دياو والكرة يسددها الحارس ديالو
- الدقيقة 20: التعادل سلبي حتى الآن صفر مقابل صفر، هجمة وحيدة خطيرة للمنتخب الأنجولي كانت رأسية والكرة سجال في منتصف الملعب في مباراة متوسطة المستوى
- الدقيقة 33: استمرار التعادل السلبي وأنجولا تضيع فرصة التقدم مرة أخرى والنتيجة ماتزال عدم قدرة أي فريق على هز الشباك لمنافسه
- نهاية الشوط الأول من اللقاء بالتعادل السلبي بين الفريقين وفي انتظار تحسن المستوى الهجومي والآداء في الشوط الثاني
- الشوط الثاني
- الدقيقة 53: محاولات مكثفة من المنتخب الأنجولي لاحراز الهدف الأول وكرة مرتدة وخطأ لصالح موريتانيا وانذار أول لجاسبر
- الدقيقة 60: فرصة مؤكدة وخطيرة للمنتخب الموريتاني عن طريق اسماعيل دياكيتي وأداما با والكرة تضيع ولم تسجل هدف
- الدقيقة 69: باقي من عمر اللقاء 20 دقيقة من سيتمكن من خطف هدف الفوز
- نهاية المباراة بالتعادل السلبي