الآن: نتيجة مباراة انجولا وموريتانيا اليوم والمجموعة تشتعل من جديد في انتظار الجولة الحاسمة

نعرض نتيجة مباراة أنجولا وموريتانيا اليوم، في آخر أيام الجولة الثانية من دور المجموعات يستضيف استاد السويس مباراة هامة بشكل كبير تساهم في تصور الشكل النهائي لترتيب المجموعة الخامسة قبل بداية الجولة الأخيرة هذا الأسبوع حيث يتلقي منتخب موريتانيا الطامح لاثبات نفسه في هذا اللقاء مع أنجولا التي تسعى وبقوة لحجز تذكرة دور الستة عشر

مباراة انجولا وموريتانيا

وتنطلق هذه المباراة عصر اليوم في الخامسة والنصف بتوقيت مكة في ظل متابعة عن كثب من الجماهير التونسية التي تراقب الوضع انتظارا لمباراتها الأخيرة أمام المنتخب الموريتاني في الجولة الثالثة، فالمنتخب التونسي يمتلك نقتطين فقط تحصل عليهما من تعادلين متتاليين مع أنجولا ومالي ويطمح للوصول للنقطة الخامسة للتأهل.

موريتانيا وأنجولا

وكان سيرجان فاسيلفيتش المدير الفني للمنتخب الأنجولي تحدث في المؤتمر الحفي الحاص بلقاء اليوم أن المباراة متكافئة بين منتخبه وموريتانيا وأن الهزيمة التي تعرض لها منافسه برباعية من مالي لا تعني ضعف مستواهم فهم فريق جيد تألقوا خلال التصفيات ومن جانبه فانه يبحث عن تقديم آداء جيد مثل مباراتهم السابقة

نتيجة مباراة أنجولا وموريتانيا

وأكد المدير الفني للمنتخب الأنجولي أنه سعيد بتواجد عدد من اللاعبين المحترفين في قائمته مؤكدا أن يسعى لاستغلال هذه البطولة في التجهيز لتصفيات كأس العالم المقبلة.

تشكيل موريتانيا الرسمي لمباراة اليوم :ديالو – أبو دياو – باكاري ندياي – أبدول با – علي عبيد – محمد ديلاهي – كامارا – الحسين – بسام – آداما با – إسماعيل دياكيتي