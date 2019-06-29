نتيجة مباراة أنجولا وموريتانيا اليوم السبت الموافق 29-6-2019 في الجولة الثانية بدور المجموعات بأمم...

نتيجة مباراة أنجولا وموريتانيا في دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية 2019، وهي المباراة التي تحظي باهتمام متابعة إعلامية وجماهيرية كبيرة في ظل الصراع الكبير بين فرق المجموعة الثالثة بسبب تقارب عدد النقاط وفرص جميع الفرق في التأهل للدور التالي، ويتوقع الجميع أن تكون مباراة أنجولا وموريتانيا اليوم من أكثر المباريات إثارة ومتعة في ظل رغبة منتخب أنجولا في تحقيق نتيجة إيجابية بعدما تعادل المنتخب التونسي مع المنتخب المالي، وزيادة فرص جميع الفرق في التأهل.

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من المقرر أن تنطلق أحداث مباراة أنجولا وموريتانيا اليوم السبت الموافق 29-6-2019 في الجولة الثانية من دور المجموعات بأمم إفريقيا في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة، والثامنة بتوقيت مكة المكرمة على ملعب الإسماعيلية، وستكون المباراة منقولة عبر قنوات بي ان سبورت المشفرة حصرياً في الشرق الأوسط، وذلك من خلال قناة بي ان سبورت ماكس 1 بتعليق علي محمد علي.

نتيجة مباراة أنجولا وموريتانيا

أنجولا موريتانيا 0 0

دقائق قليلة وتنطلق أحداث الشوط الاول من مباراة أنجولا وموريتانيا في الجولة الثانية من دور المجموعات بأمم إفريقيا 2019.

بداية أحداث الشوط الأول.

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التعادل السلبي يسيطر على نتيجة الشوط الأول من مباراة أنجولا وموريتانيا حتى الآن بعد مرور 25 دقيقة.

نهاية أحداث الشوط الأول من مباراة أنجولا وموريتانيا بالتعادل السلبي بدون أهداف.

بداية الشوط الثاني.

وصلنا للدقيقة 70، ومازالت نتيجة المباراة هي التعادل بدون اهداف، والهدف الأول يضيع من موريتانيا.

نهاية المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف.