جدول ترتيب مجموعة تونس الآن قبل موعد مباراة تونس وموريتانيا القادمة الحاسمة

انتهت نتيجة مباراة تونس ومالي اليوم، في مباريات الجولة الثانية من المجموعة، بنتيجة التعادل الإيجابي بين المنتخبين هدف مقابل هدف، ليتقاسم الطرفين نقاط المباراة، وفي أسفل الموضوع ستجدون ترتيب مجموعة المنتخب التونسي الآن.

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مباراة تونس ومالي اليوم، تأتي ضمن مباريات الجولة الثانية من المجموعة الخامسة من دور مجموعات كأس إفريقيا 2019، ومباراة تونس ومالي مباشرة ، ستجمع المنتخبين، على أرضية ستاذ السويس الجديد، وفي الأسفل ستجدون تفاصيل مباراة المنتخب التونسي اليوم ضد مالي.

بداية مباراة تونس ومالي مباشرة اليوم، ستنطلق ابتداء من الساعة الثانية والنصف زولا بتوقيت غرينتش العالمي، الذي يصادف الساعة الثالثة والنصف عصرا، بتوقيت كل من تونس والجزائر والمغرب، وفي تمام الساعة الرابعة والنصف بتوقيت مصر المحلي، وفي الخامسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

القنوات الناقلة لمباراة تونس ومالي مباشرة اليوم، ستكون هي قناة بي إن سبورت أش دي ماكس 1، وقناة أش دي ماكس 2، وسيتواجد في التعليق من خلالها المعلق رؤوف خليف، أما القناة المفتوحة الناقلة مباشرة اليوم مجانا، ستكون هي قناة تايم سبورت الأرضية المفتوحة، التي تعتبر القناة الناقلة لمباريات كأس إفريقيا 2019 مجانا.

قبل مباراة تونس اليوم ، منتخب مالي في المواجهة الماضية تمكن من تحقيق نتيجة الفوز، على حساب منتخب موريتانيا، وذلك بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف، مما جعله يتواجد في المركز الأول من المجموعة برصيد ثلاثة نقاط.

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وفي المقابل منتخب تونس، قبل مشاهدة مباراة مالي اليوم، تعادل في اللقاء الماضي ضد أنجولا، بنتيجة هدف مقابل هدف، ليتقاسم المنتخبين المركز الثاني من المجموعة، برصيد نقطة لكل منتخب.

في التعليقات بالأسفل توقع معنا نتيجة مشاهدة مباراة مالي وتونس اليوم.

جدول ترتيب مجموعة منتخب تونس الآن

هذا هوا جدول ترتيب مجموعة المنتخب التونسي في كأس إفريقيا 2019، بعد نهاية نتيجة مباراة تونس ومالي اليوم، بنتيجة هدف مقابل هدف.

المنتخب النقاط المباريات مالي أربعة نقاط مباراتين تونس نقطتين مباراتين أنجولا نقطتين مباراتين موريتانيا نقطة واحدة مباراتين

وفي ظل متابعة ترتيب مجموعة تونس في كاس إفريقيا 2019، حيث في مباريات الجولة الثانية، انتهت نتيجة مباراة موريتانيا وأنجولا اليوم، بنتيجة التعادل السلبي بين الطرفين دون أهداف، وفي الأعلى إليكم ” جدول ترتيب مجموعة تونس الان، “ترتيب المجموعة الخامسة”.

وفي مباريات الجولة الثالثة، سيكون الموعد معا موعد مباراة تونس وموريتانيا القادمة، وهي مباراة حسم التأهل للأحد المنتخبين إلى مباريات دور ال 16 من كأس إفريقيا 2019، وموعد مباراة موريتانيا وتونس القادمة، سيكون يوم الثلاثاء 2 يوليو 2019، ابتداء من الساعة السابعة مساءا بتوقيت غرينتش العالمي، وهو نفس توقيت موريتانيا، وفي الثامنة ليلا بتوقيت تونس.

تجدون هنا: تردد قناة تايم سبورت المفتوحة الناقلة لكأس إفريقيا 2019.