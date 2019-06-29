نتيجة موريتانيا وانجولا 0-0 وأول نقطة بتاريج المرابطون بكأس الأمم الأمم الأفريقية

نتيجة مباراة موريتانيا وانجولا، حيث يلعب كلاً من منتخبي موريتانيا وانغولا اليوم في كاس الأمم الأفريقية، المباراة ضمن مباريات الجولة الثانية من مباريات المجموعة الخامسة من كأس الأمم الأفريقية 2019، المباراة سوف تلعب بملعب السويس لجديد بمدينة السويس الباسلة.

ستكون المباراة في تمام الساعة الرابعة والنصف بتوقيت عاصمة جمهورية مصر العربية القاهرة، الخامسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، وينتظرها جميع محبي كرة القدم العربية وفي نواكشوط عاصمة موريتانيا التي تلعب لأول مرة في بطولة كاس الأمم الأفريقية 2019، وتعرض المباراة عبر قناة بي ان سبورت الرياضية بشكل حصري.

وكان الفريقين الأنجولي والموريتاني قد تواجها خلال التصفيات المؤهلة إلي كأس الامم الأفريقية الحالية، في اللقاء الأول فازت ـأنجولا برباعية مقابل هدف وحيد، بينما في اللقاء الثاني ثأرت موريتانيا لهزيمتها وفازت بهدف نظيف ساعدها في احتلال المزكز الثاني والتأهل عبر المجموعة إلي نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2019 على حساب بوركينا فاسو.

وجاء تشكيل موريتانيا أمام انجولا كالتالي: سليمان جالو، عالي عبيد، وبا عبدول، بكاري انجاي، مصطفى جاو، الحسن العيد، يحيى دلاهي، خاسا كامارا، أدبا ما، مولاي خليل بسام وإسماعيل جاكيتي.

نتيجة مباراة موريتانيا وانجولا