صحيفة فرنسية: باريس سان جيرمان يوافق على انتقال نيمار إلى برشلونة

ترجمة محمد بشاري

قالت صحيفة لوباريزان الفرنسية le parisien إن إدارة نادي باريس سان جيرمان خفضت من مطالبها المالية للتفاوض مع برشلونة بشأن انتقال لاعبها نيمار، حيث تؤكد بالفعل على أن البرازيلي أصبح على قائمة المعروضين للبيع.

وأفادت الصحيفة أن هناك خيارين تم طرحهما من قبل النادي الباريسي ، الأول هو دفع 222 مليون يورو، والتوقيع مع اللاعب وهو نفس المبلغ الذي رحل به "نيمار" عن "كامب نو" قبل عامين لصالح باريس سان جيرمان.

بينما هناك الخيار الآخر وهو دفع مبلغ يتراوح بين 130 إلى 150 مليون يورو، مع وضع لاعبين ضمن الصفقة ربما يكون في مقدمتهم "فيليب كوتينيو" أو "إيفان راكيتيتش" أو "صامويل أومتيتي".