الهلال يتوصل إلى اتفاق مع المدرب الروماني لوسيسكو

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كشفت تقارير صحفية سعودية عن توصل إدارة نادي الهلال إلى اتفاق مع المدرب الروماني رازفان لوسيسكو، لقيادة الفريق الأول بالموسم الجديد.

وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية أن إدارة الهلال برئاسة فهد بن نافل، حسمت المفاوضات مع المدرب الروماني مساء الجمعة.

ووفقا للصحيفة فإن نادي باوك سالونيكا اليوناني، أنهى علاقته بالمدرب البالغ من العمر 50 عاما، بعد أن دفع الشرط الجزائي في العقد، والمُقدر بـ 2 مليون يورو.

وسبق لـ لوسيسكو أن خاض تجربة تدريبية في منطقة الخليج العربي، حيث أشرف على تدريب فريق الجيش القطري 3 مواسم ووصل معه إلى دور الـ16 من دوري أبطال آسيا عام 2013.

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كما سبق أن تولّى تدريب منتخب روومانيا من العام 2009 حتى 2011، وتقدم باستقالته بشكل مفاجئ بعد خلافات مع رئيس اتحاد الكرة.

من جهتها اعترضت جماهير نادي الهلال على اعتزام إدارة النادي برئاسة فهد بن نافل، للتعاقد مع المدرب الروماني، حيث دشنت هاشتاغ عبر موقع "تويتر" تحت عنوان (#هلالييون_نرفض_لوسيسكو).

وفي سياق متصل، قرر الرئيس التنفيذي لنادي الهلال عبدالله الجربوع تعيين قائد الهلال والمنتخب السعودي سابقاً سعود كريري مديراً لإدارة كرة القدم في النادي، خلفاً للمستقيل فهد المفرج.

وجاء اختيار كريري، بناء على مسيرته الحافلة في الملاعب السعودية، حيث مثل نادي القادسية من 1997 حتى 2003، ومثل نادي الاتحاد من 2004 حتى 2013، ومثل نادي الهلال من 2014 حتى 2016، ومثل نادي الشباب من 2016 حتى 2018.

