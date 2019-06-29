جيلسون دالا يفوز بجائزة رجل مباراة أنجولا وموريتانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي: حصد جيلسون دالا، لاعب منتخب أنجولا جائزة رجل مباراة منتخب بلاده أمام موريتانيا، في اللقاء الذي لعب لحساب الجولة الثانية بدور المجموعات لكأس الأمم الأفريقية 2019 التي تحتضنها مصر. وحقق المنتخب الموريتاني تعادلاً تاريخيًا في مشاركته الأفريقية الأولى أمام منافسه الأنجولي بدون أهداف في المباراة التي جاءت ضمن حسابات الجولة الثانية من المجموعة الخامسة بمسابقة كأس الأمم الأفريقية والتي تقام بمصر. وأصبح ترتيب المجموعة كالتالي: مالي (4 نقاط) - تونس وأنجولا (نقطتين) - موريتانيا (نقطة واحدة).

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