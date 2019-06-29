بالصور- جمهور غانا يصل ستاد الإسماعيلية لمؤازرة فريقه أمام الكاميرون

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسماعيلية - محمد عوض: بدأ جمهور غانا في التوافد على ستاد الإسماعيلية، لمشاهدة مباراة منتخب بلاده مع نظيره الكاميروني في مواجهات الجولة الثانية للمجموعة السادسة ببطولة أمم أفريقيا. وبدأ الجمهور في التشجيع أمام البوابات الأمامية للاستاد، بالأغاني والرقص الذي تجاوب معه الجمهور من أهالي الإسماعيلية. وتتصدر الكاميرون المجموعة السادسة، عقب الفوز على غينيا بيساو بهدفين نظيفين، وتعادل غانا وبنين بهدفين لكل منهما.

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