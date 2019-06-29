ايتو في ستاد الإسماعيلية لمساندة أسود الكاميرون أمام غانا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

تواجد النجم التاريخي للكاميرون صمويل إيتو، لاعب برشلونة السابق، في استاد الاسماعيلية، قبل انطلاق مباراة منتخب بلاده أمام غانا بالجولة الثانية لمباريات المجموعة السادسة.

وحرص إيتو على التواجد في ملعب الإسماعيلية لمساندة أسود الكاميرون لمساندة الأسود في مواجهتهم الهامة أمام النجوم السوداء.

ونجح أسود الكاميرون في تحقيق الفوز خلال مواجتههم الأولى بكأس الأمم الأفريقيا، حين تغلب على غينيا بيساو بهدفين دون رد، وحال نجاحه في الفوز سيضمن التأهل للدور الثاني.

وقبل مواجهة اليوم، يحتل المنتخب الكاميروني صدارة المجموعة السادسة برصيد 3 نقاط، وخلفها بنين وغانا برصيد نقطة وحيدة، وغينيا بيساو بدون رصيد.