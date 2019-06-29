وصل وزنه لـ 38 كجم ومدرب الزمالك الأسبق ملهمه.. من هو ريكسن الراقد على فراش الموت؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

قاوم "فيرناندو ريكسن" نجم هولندا دموعه بعد قراره بمفارقة الحياة بأحد مستشفيات إسكتلندا وهو يظهر للمرة الأخيرة .

"بالقتل الرحيم".. نجم هولندا يختار مفارقة الحياة (فيديو)

وتحت اسم "العشاء الأخير" نظم ريكسن حفله الخيري الأخير وحضره نحو 200 فرداً للاعب الذى خطف اهتمام وسائل الإعلام اعلامية فمن يكون:

1- "فرناندو جاكوب هوبرت هندريكا ريكسن" يبلغ من العمر 42 عاماً حيث إنه من مواليد 27 يوليو 1976 بمدينة لينبرج الهولندية .

2- ريكسن يشغل مركز الوسط المدافع ويلعب بقدمه اليمني.

3- يصل طوله إلى 175 سم ووزنه (قبل الإصابة) 70 كجم.

4- بدأ مشواره الكروي فى عام 1997 ولعب فى نادي فورتونا سيتارد الهولندي حتى هام 1997 .

5- فى عام 1997 حدثت النقلة النوعية فى مشواره رسكين الكروي وانتقل إلى نادي ألكمار وسجل معه 12 هدف في 95 مباراة.

6- أول محطة احترافية فى مشوار ريكسن كانت فى العملاق الأسكتلندي رينجرز وانتقل إليه عام 2000 واستمر معه حتى عام 2006 .

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7- لعب مع رينجرز 182 مباراة وسجل 13 هدف وتألق بشكل لافت مع أليكس ماكليش مدرب الزمالك الأسبق.

8- رحل عن رينجرز موسم في 2006 -2007 بعد صدام مع مدربه الفرنسي بول لوجوين بعد أن وصف الأخير سلوك لاعبيه بانه "غير مناسب وغير مقبول" على خلفية قيام اللاعب بتعاطي الكحول بمعسكر الفريق بجنوب أفريقيا.

9- انتقل على سبيل الإعارة موسم 2006-2007 إلى زينيت سان بطرسبرج الروسي ليدخل فى أزمات هناك ابرزها الشجار بالأيدي مع قائد زينيت فلاديسلاف راديموف وتجدد الصراع بينهما مرة أخري فى 2007 على الرغم من شراء بطرسبرج لعقده بناء على توصية من مدربه الهولندي ديك أدفوكات.

10- في يناير 2009 ، قام زينيت بنقل ريكسن إلى فريق الرديف ، بعد أن رفض في السابق مغادرة النادي ثم أعلن انهاء عقده لاسباب سلوكية .

11- بعد أن ظل بدون نادٍ لأكثر من عام ، وافق ريكسن في ديسمبر 2010 على الانضمام إلى فريق طفولته فورتونا سيتارد إلى أن اعتزل الكرة فى عام 2014 بسبب اصابته بمرض التصلب الجانبي الضموري "شلل الأعصاب" كان وراء اعتزال ريكسن لكرة القدم .

12 - حاول ريكسن العلاج ولكن حالته تدهورت وواصل وزنه إلى 37 كجم وفقط القدرة على النطق ليقرر إنهاء حياته بالقتل الرحيم .

13 - توجه ريكسن إلى أحد مستشفيات إسكتلندا التي تسمح بالموت الرحيم وفقا للقوانين البريطانية، لإنهاء حياة مريض للتخفيف من الآلام الميؤوس من علاجها.

14- ريكن كان لاعباً دولياً بهولندا ومثّل منتخب بلاده هولندا خلال الفترة من 2000 إلى 2003 ولعب 12 مباراة بدون أن يسجل أى أهداف.

15- فاز ريكسن مع رينجرز بالدوري الأسكتلندي مرتين، وكأس هولندا مرتين، وكأس الدوري الهولندي مرتين،والدوري الروسي الممتاز مرة و مثلها كأس السوبر الروسي وكأس الاتحاد الأوروبي و كأس السوبر الأوروبي.