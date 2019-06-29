مباشر.. الكاميرون 0-0 غانا.. ضغط من النجوم السوداء

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- عمر قورة:

تصوير- فريد قطب:

زوار الخليج 365 الأعزاء، تابعوا معنا تغطية مباشرة لمباراة الكاميرون وغانا المقامة على ملعب الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الرابعة لبطولة كاس الأمم الإفريقية 2019.

وتعادل منتخب غانا مع بنين في المباراة الأولى بهدفين لكل فريق، بينما تغلب الكاميرون على غينيا بيساو بهدفين دون رد.

تشكيل غانا: ‫ريتشارد أوفوري، أندي يادوم، بابا رحمان، جوناثان منساه، نوح قاسم، مبارك واكاسو، توماس بارتي، آندريه آيو، جوردان آيو، كريستيان آتسو، كوادو أسامواه.‬

تشكيل الكاميرون: آندري أونانا، نجورانا كولينس، توماس بونج، مايكل نجاديو، أمبرويس أويونجو، كانا آرميل، آندري-فرانك أنجوسيا، جورج ماندجيك، كلينتون نجي، كريستيان باسوجوج، كارل توكو إيكامبي.

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ملخص المباراة:

استغل المنتخب الغاني خطأ دفاعيا من المنتخب الكاميروني، لينطلق آندريه آيو بالكرة على حدود منطقة الجزاء ويرسل عرضية داخل المنطقة، لكن دفاع الكاميرون نجح في تحويل الكرة إلى ركنية بالدقيقة الثامنة.

استمرت الأخطاء الدفاعية للكاميرون وكاد كريستيان آتسو أن يفتتح التسجيل للمنتخب الغاني لولا ذهاب كرته الذي سددها من داخل المنطقة بعيدة عن مرمى المنتخب الكاميروني.

استمر ضغط النجوم السوداء وكانوا قريبين من افتتاح التسجيل بالدقيقة الـ29، لكن جوردان آيو لم يحسن استغلال العرضية التي أرسلت من الجبهة اليسرى حيث مرت الكرة أمامه إلى خارج الملعب.

ظهرت خطورة الكاميرون بعد مرور نصف ساعة، حيث انفرد كارل توكو إيكامبي بالمرمى بعد تمريرة رائعة داخل المنطقة، لكن جوناثان منساه مدافع غانا نجح في إنقاذ فريقه ببراعة بعدما أبعد الكرة خارج الملعب.

واستمر الضغط الكاميروني بعدما أطلق كلينتون موا نجي تصويبة صاروخية من الجبهة اليمنى في الزاوية الضيقة من المرمى، لكن الحارس ريتشارد أوفوري نجح في التصدي للكرة ببراعة وحوّلها إلى ركنية بالدقيقة الـ35.

وفي الدقيقة الـ41، تألق الحارس ريتشارد أوفوري وأنقذ منتخب غانا بعدما تصدى ببراعة لتسديدة كارل توكو إيكامبي التي أطلقها داخل منطقة الجزاء دون أي رقابة من لاعبي غانا، ليستمر التعادل السلبي قائمًا.

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