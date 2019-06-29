صحيفة كتالونية تكشف سبب تواجد نجم برشلونة فى مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد فاروق:

تناولت صحيفة سبورت الكتالونية الظهور المفاجىء للفرنسي عثمان ديمبلي نجم فريق برشلونة الإسباني في الأراضي المصرية، حيث التقطته العدسات خلال مواجهتين بالدور الأول لكأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها الأراضي المصرية.

وفوجىء مشاهدو مواجهة منتخبي الجزائر والسنغال بتواجد ديمبلي في المقصورة الرئيسية لستاد 30 يونيو، قبل أن يظهر مجددًا في مواجهة المغرب وكوت ديفوار، التي احتضنها ستاد السلام.

وتحت عنوان "ماذا يفعل عثمان ديمبلي في مصر؟" أشارت الصحيفة إلى اهتمام النجم الفرنسي الشاب بمشاهدة مباريات كأس الأمم الأفريقية، خلال إجزته التي تمتد حتى الرابع عشر من شهر يوليو المقبل.

وأشارت الصحيفة الكتالونية إلى ارتباط إسم ديمبلي بالخروج من برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث أبدت العديد من الأندية الكبرى اهتمامات بخدماته، وأبرزها بايرن ميونخ الألماني وباريس سان جيرمان الفرنسي.