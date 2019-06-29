نقطة تاريخية.. موريتانيا تتعادل مع أنجولا.. ومجموعة تونس تشتعل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

حقق المنتخب الموريتاني تعادلاً تاريخيًا في مشاركته الأفريقية الأولى أمام منافسه الأنجولي بدون أهداف في المباراة التي جاءت ضمن حسابات الجولة الثانية من المجموعة الخامسة بمسابقة كأس الأمم الأفريقية والتي تقام بمصر.

وأصبح ترتيب المجموعة كالتالي: مالي (4 نقاط) - تونس وأنجولا (نقطتين) - موريتانيا (نقطة واحدة).

المنتخب التونسي كان قد تعادل أمام منافسه المالي بهدف لكل جانب في اللقاء الذي أقيم أمس الجمعة ضمن منافسات المرحلة الثانية من المجموعة الخامسة.

وأصبحت الجولة الثالثة والأخيرة مشتعلة في هذه المجموعة حيث سيواجه المنتخب التونسي منافسه الموريتاني في لقاء يحتاج كل طرف لتحقيق الفوز من أجل ضمان التأهل، في المقابل يلعب المنتخب الأنجولي منافسه المالي.

تشكيل منتخب أنجولا كالتالي: كاباكا، جاسبر، ماسونجونا، بايزو، باستوس، شو، كارمو، كامبوس، ريبيرو، دالا، دا كوستا.

تشكيل منتخب موريتانيا كالآتي: سوليماني، دياو، عبيد، عبدول با، ندياي، كامارا، ديلاهي، الحسين العبد، دياكيتي، آداما با، خليل بسام.

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تفاصيل المباراة

جاءت أول خطورة في المباراة خلال الدقيقة 8 عن طريق المنتخب الموريتاني، بعدما سدد إسماعيل دياكيتي كرة من خارج منطقة الجزاء، اخطأ حارس أنجولا تقدير الكرة وتخطته وذهبت إلى خارج المرمى وتحولت إلى ركلة مرمى.

وكاد المنتخب الأنجولي أن يسجل الهدف الأول في المباراة في الدقيقة 17 بعد كرة عرضية حولها كامبوس برأسية ولكنها مرت بجانب القائم وتحولت إلى ركلة مرمى للمنتخب الموريتاني.

وواصل المنتخب الأنجولي خطورته على المرمى الموريتاني، بعد أن استلم كامبوس تمريرة داخل منطقة الجزاء ولكن نجح مدافع موريتانيا في إبعاد الخطورة عن مرماه.

وفي الدقيقة 56 أجرى المدير الفني للمنتخب الأنجولي تبديلاً بخروج ريبيرو ليشارك بدلاً منه جيرالدو المحترف في صفوف الأهلي.

الدقيقة 63 أهدر ويلسون إدواردو أخطر فرص المباراة بعد تمريرة استقبلها أمام المرمى ليسدد كرة تمر بجوار القائم رغم ابتعاد الحارس عن مرماه.