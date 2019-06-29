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دي ماريا يدافع عن ميسي

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Alaa Ali 0 تبليغ

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دافع انخيل دي ماريا عن ظهور مواطنه ليونيل بشكل غير جيد في مباريات كوبا أميركا في الصيف الحالي.

ميسي لم يسجل سوى هدف وحيد من ركلة جزاء في 4 مباريات ببطولة كوبا أميركا في الصيف الحالي.

وقال دي ماريا عن ذلك: ” أعتقد أن ميسي يقوم بعمل جيد للغاية. إنه لا يسجل كما يفعل عادةً لكنني أعتقد أنه يقوم بعمل جيد”.

وتابع لاعب وسط باريس سان جيرمان تصريحاته: ” إنه يركض ويقدم كل شيء. يجب عليه أن يواصل الجري ثم يأتي الباقي. أعتقد أنه في حالة جيدة”.

ويلعب المنتخب الأرجنتيني في نصف النهائي أمام البرازيل فجر الأربعاء.

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