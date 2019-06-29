دي ماريا يدافع عن ميسي

دافع انخيل دي ماريا عن ظهور مواطنه ليونيل ميسي بشكل غير جيد في مباريات كوبا أميركا في الصيف الحالي.

ميسي لم يسجل سوى هدف وحيد من ركلة جزاء في 4 مباريات ببطولة كوبا أميركا في الصيف الحالي.

وقال دي ماريا عن ذلك: ” أعتقد أن ميسي يقوم بعمل جيد للغاية. إنه لا يسجل كما يفعل عادةً لكنني أعتقد أنه يقوم بعمل جيد”.

وتابع لاعب وسط باريس سان جيرمان تصريحاته: ” إنه يركض ويقدم كل شيء. يجب عليه أن يواصل الجري ثم يأتي الباقي. أعتقد أنه في حالة جيدة”.

ويلعب المنتخب الأرجنتيني في نصف النهائي أمام البرازيل فجر الأربعاء.