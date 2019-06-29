مدرب يوفنتوس السابق: دي ليخت أفضل من توقيع رونالدو

يؤمن مارتشيلو ليبي مدرب يوفنتوس السابق أن وصول دي ليخت هو الأفضل في يوفنتوس في أكثر سنوات رغم تعاقد البيانكونيري مع كريستيانو رونالدو من صفوف ريال مدريد في الصيف الماضي.

يوفنتوس تغلب على برشلونة بضم دي ليخت مقابل 70 مليون يورو في الصيف الحالي.

وتحدث ليبي في تصريحات لصحيفة “توتو سبورت” الإيطالية المقربة من يوفنتوس: “أعتقد أن اللاعب الهولندي سيكون أفضل توقيع ليوفنتوس خلال السنوات الأخيرة”.

وأضاف: “دي ليخت قوي حقًا، جسديًا رائع ولديه ذكار وكرة قدم جيدة للغاية، فهو يمنحك توازنًا جيدًا وقويًا وتقنيًا”.

وختم: “كذلك يمكنه أن يسجل لك الأهداف من أي مكان، يمتلك الحس التهديفي العالي رغم أنه مدافع”.