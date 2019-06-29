ريال مدريد يضم موهبة جديدة من اكتشاف كالافات

نجح نادي ريال مدريد في ضم جوهرة شابة جديدة اكتشفها مسؤول البحث عن المواهب في النادي جوردي كالافات. وأعلن الموقع الرسمي للمرينغي عن ضم “فرناندو ديجادو جيريرو” قادما من صفوف نادي رايو ماخاداوندا الإسباني. ووفقا لصحيفة ماركا دفع ريال مدريد 3 ملايين يورو لضم صاحب الـ17 عاما والذي سيلعب مع فريق الكاستيا تحت قيادة أسطورة النادي “راؤول جونزاليز” المدير الفني للكاستيا. “جيريرو” لعب 5 مباريات مع ماخاداوندا في دوري الدرجة الثانية، ولم يسجّل أي أهداف.

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