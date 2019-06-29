اتصال هاتفي مفاجىء من رئيس توتنهام لفلورنتينو بيريز

أكدت صحيفة ماركا المقربة من ريال مدريد في خبر وصفته بالعاجل أن دانييل لييفي مالك توتنهام اجرى اتصال هاتفي مع فلورنتينو بيريز صديقه المقرب رئيس ريال مدريد الحالي. وطلب لييفي من ادارة ريال مدريد التحرك بشكل سريع للتعاقد مع لاعب الوسط الدنماركي الدولي كريستيان ايركسين في الصيف الحالي. لييفي طلب من ريال مدريد 150 مليون يورو في الصيف الماضي وبداية الصيف الحالي للموافقة على رحيل ايركسين لكن ريال مدريد لم يتحرك لضم اللاعب. وفي اتصال اليوم السبت طلب لييفي من ريال مدريد ضم ايركسين مقابل 70 مليون يورو فقط. ويخشى رئيس توتنهام من رحيل لاعبه بشكل مجاني عقب نهاية الموسم المقبل مما دفعه لمطالبة ريال مدريد بالتحرك لضم اللاعب.

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