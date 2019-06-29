طه إسماعيل يشرح تفاصيل اجتماعه مع لاسارتي وعبد الحفيظ

قال طه إسماعيل رئيس لجنة التخطيط لقطاع الكرة بالنادي الأهلي إن اللجنة عقدت اجتماعا اليوم مع الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق، وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة؛ لمناقشة احتياجات الفريق ورؤية الجهاز الفني للمرحلة القادمة.

وأوضح طه إسماعيل أن اجتماع اللجنة مع لاسارتي جاء إيجابيا، خاصة أن اللجنة استمعت لتصوره حول العديد من الأمور المهمة التي تخص اللاعبين ومستقبل الفريق.

وأضاف أن الرؤية التي طرحها الأوروجوياني جاءت متوافقة كثيرا مع رؤية لجنة التخطيط، وقال إن الأهلي يمتلك أفضل العناصر، وأن التدعيمات ستكون في أضيق الحدود، وقد تشمل التعاقد مع لاعب أو اثنين لسد الأماكن الشاغرة في الفريق.

وأشار طه إسماعيل إلى أن اللجنة استمعت أيضا لتصور المدير الفني بشأن العديد من لاعبي الفريق المعارين والعناصر التي يمكن الاستفادة منها في الموسم المقبل، كما تطرق النقاش إلى المعسكر الخارجي لإعداد الفريق مطلع شهر يوليو المقبل في إسبانيا وكافة الخطوط العريضة الخاصة بالمعسكر والذي يتخلله عدة مباريات ودية لإعداد الفريق للمرحلة المهمة المقبلة.

كما أكد رئيس لجنة التخطيط أن اللجنة ناقشت عدة ملفات أخرى؛ منها التصور المالي والفني الخاص بقطاع الناشئين، بالإضافة إلى التصور الخاص بالموسم المقبل والتخطيط له في ضوء عدم انتهاء الموسم حتى الآن.