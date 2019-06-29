سيف عيسى يحصد ذهبية أستراليا المفتوحة للتايكوندو وبرونزية كأس الرئيس

حقق سيف عيسى نجم منتخب مصر للتايكوندو الميدالية الذهبية خلال مشاركته في بطولة أستراليا المفتوحة والتي أقيمت خلال الفترة من 28 و29 يونيو الجاري. كما حقق عيسى الميدالية البرونزية في بطولة كأس الرئيس التي أقيمت اليوم في أستراليا أيضا. وأكد سيف عيسى على سعادته بالعودة إلى منصات التتويج من جديد بعد فترة غياب بسبب الإصابة، لافتا إلى أنه يسعى منذ عودته من الإصابة إلى المشاركة في اكبر عدد من البطولات لتحسين التصنيف الأولمبي وتعويض ما فاته خلال الفترة الماضية.

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